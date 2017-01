¿Rap Balada? Esta es la divertida interpretación realizada por Ed Sheeran del intro de la serie ‘El Príncipe del Rap’

Durante una entrevista que Ed Sheeran ofreció a una emisora de Reino unido, el artista hizo una fantástica interpretación tipo balada del intro de la exitosa serie de los 90 ‘El Príncipe del Rap’ protagonizada por Will Smith,todo gracias a la intrépida petición de una oyente.

Durante el divertido momento, el cantante acompañado de su guitarra ‘rapeó’ el intro de la serie en un tono de balada mientras sonreía.

YouTube/Capital FM

Además, cantó sus nuevos éxitos ‘Shape of You’ y ‘Castle on the Hill’ de su tercer disco y comentó que regresará al ruedo musical con su participación en ‘Carpool Karaoke.’

Redacción NTN24