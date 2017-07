Raymi: uno de los mejores restaurantes de Nueva York donde se prepara el mundialmente reconocido "ceviche peruano"

En Nueva York, donde reside la segunda comunidad más grande de peruanos en Estados Unidos, un restaurante logró posicionarse por el sabor de su “ceviche peruano”, su nombre es Raimy que ha sido galardonado en varias ocasiones por este plato, tiene más de seis sucursales y no para de crecer.

“Cuando yo llegue a este país, yo me vine con todos los sueños y todas las ilusiones, pero nunca pensé que fuera tan difícil. Yo abrí Raymi sabiendo que iba a ser muy duro, sabiendo que como todo el mundo lo dice y lo sabe, el 90 por ciento de los restaurantes que abren, se cierran en dos años”, aseguró Armin torres, propietario del restaurante.

“Las posibilidades de fracaso de un proyecto de comida latina en Manhattan eran 99.9 por ciento, pero yo pensé que a 100 años se podía tener éxito. La gente me decía: qué pasa, esto va a ser un fracaso, por qué no cierra, y yo dije: por una sencilla razón, me quedan 96 años para recuperarme, y por mal que me vaya, en 96 años esto se recupera”, indicó.

