“El papa Benedicto XVI se está preparando para ese encuentro familiar con Dios”: monseñor Alejandro Díaz

Tras la carta del papa emérito Benedicto XVI en la que habló sobre sus problemas de salud y confesó que se prepara para la muerte, monseñor Alejandro Díaz, del Consejo Promoción Nueva Generación, dijo que se trata de una misiva “muy conmovedora, porque no es solamente el hombre de 90 años que ve cercano su fin, sino también es el hombre de fe de la Iglesia que considera que este fin no es un fin trágico, no es el aniquilamiento”.

“¿Entonces qué veo yo? Entender que el papa Benedicto se está preparando para ese encuentro familiar con Dios y desde el momento en que renunció al pontificado él lo ha dicho: ‘yo de ahora en adelante me preparo como un peregrino para volver a casa'”, añadió monseñor Díaz.

El próximo domingo se cumplen cinco años de la renuncia del papa emérito Benedicto XVI al pontificado.

Redacción NTN24

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24