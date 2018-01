Ante los jóvenes en Chile, el papa Francisco enseñó la contraseña para encender el corazón, la fe y la chispa en cada ser humano

Durante su segundo día de visita en Chile, el papa Francisco sostuvo un emotivo encuentro con los jóvenes en el santuario de Maipú en el usó un lenguaje coloquial para enseñar la contraseña para encender el corazón, la fe y la chispa en cada ser humano.

“¿Qué haría Cristo en mi lugar en la escuela, en la universidad, en la calle, en la casa, entre amigos, en el trabajo, frente al que le hacen bullying?”, dijo Francisco.

“Charlando un día con un joven le pregunté qué es lo que lo ponía de mal humor y él me dijo ‘cuando al celular se le acaba la batería o cuando pierdo la señal de Internet'. Esa respuesta me enseñó, me hizo pensar que con la fe nos puede pasar lo mismo", relató.

"Todos estamos entusiastas, la fe se renueva, que un retiro, una predicación, un encuentro, que la visita del papa, la fe crece pero después de un tiempo de camino o del embale inicial hay momentos en los que sin darnos cuenta comienza a bajar nuestro ancho de banda y aquel entusiasmo, querer estar conectado con Jesús se empieza a perder”, añadió el pontífice.

LE PUEDE INTERESAR → “Chile ha sido un país donde el papa se ha encontrado con muchas dificultades”: Eduardo Lliteras, periodista mexicano especialista en temas del Vaticano

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24