Países firmantes del TTP se reúnen en Chile para decidir el futuro del acuerdo tras anuncio de Trump de retirar a EE. UU. del convenio

Los países firmantes del Tratado de Asociación Transpacífico (TTP), realizan una reunión de alto nivel para decidir el futuro del acuerdo luego del anuncio de Trump de retirar a Estados Unidos del convenio.

“Hoy en día no hay un TTP de 12 países si no un texto aprobado por 11 que tendría que ser modificado porque la realidad es que no hay 12 sino 11, por lo tanto tendría que ser renegociado por lo menos en las instancia de implementación”, afirmó Heraldo Muñoz, Canciller de Chile.