“Todo detalle es necesario que sea denunciado”: Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa sobre situación en Venezuela

Respecto al aumento de las agresiones contra los periodistas en Venezuela, Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa dijo que “todo detalle es necesario que sea denunciado”.

Además, Trotti dijo que se está ante “un panorama tétrico de difícil solución y nos queda a nosotros seguir en la denuncia, seguir reportando lo que está sucediendo”.

“Sería irrazonable pensar en el silencio, no hablar, porque la historia en el futuro nos condenaría por no descifrar, no hacer nada al respecto. Los periodistas no tenemos el poder ni la obligación de cambiar las cosas, tenemos el poder de educar a la gente, informar sobre lo que está pasando para que se logren los cambios necesarios”, advirtió el director ejecutivo de la SIP.

Redacción NTN24