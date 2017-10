Roberto García, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología de Miami, explicó que el huracán Nate tiene una trayectoria bastante rápida al norte y “con eso no puede coger su desarrollo tan rápido, por eso todavía sigue siendo una tormenta de categoría uno hasta dos, no va a hacerse un huracán mayor de categoría 3, eso no esperamos ahora”.

