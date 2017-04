"Buscan intimidarnos para que no cubramos las protestas": Periodista venezolano a quien le fracturaron la pierna con una lacrimógena durante las manifestaciones

Román Camacho, periodista venezolano del portal La Patilla, narró cómo guardias nacionales le fracturaron la pierna, al dispararle a corta distancia una bomba lacrimógena durante la represión a la marcha opositora en Caracas este lunes, cuyo único objetivo era llegar hasta la Defensoría del Pueblo.

“Yo estaba cubriendo la marcha en la autopista… A cada momento que nos movíamos la Guardia Nacional disparaba hacia donde nosotros estábamos, como que quería retirar a la prensa del lugar. Se alinearon 60 u 80 funcionarios y dispararon todos al mismo tiempo y no dispararon al aire, dispararon directamente a las personas. Una bomba me dio un golpe en la tibia y me la fracturó", relató Camacho, quien afirmó que se siente con suerte, pues "uno de los manifestantes tiene fractura de cráneo”.

Dijo que "lanzaron bombas con gente atrapada en los vehículos en la autopista" y explicó que "una bomba lacrimógena disparada de una escopeta a menos de 15 metros es un proyectil letal, eso no es para dispersar manifestaciones. Ellos tienen que dispararlo a más de 30 metros, en un ángulo de 45 grados hacia el cielo, que caiga por encima de las personas, por delante o detrás, no sobre las personas... No se está cumpliendo con ningún protocolo de seguridad para el control de manifestaciones", declaró.

Sostuvo que el gobierno debe respetar el derecho a la protesta. “Llaman a los manifestantes violentos porque lanzan piedras, pero ¿por qué no los dejan pasar? En la Constitución dice que no hace falta ningún permiso (para manifestar), ¿por qué no dejan que la gente llegue a su destino? Hoy apenas la marcha tocó la autopista fue recibida con bombas lacrimógenas y perdigones. Ni siquiera hubo mediación", expresó.

Aseguró que buscan censurar a los medios de comunicación: “Ellos saben quién es la prensa, siempre estamos identificados. Buscan intimidarnos para que no cubramos estas protestas y buscan lesionarnos, como en mi caso, para sacarme de la calle un tiempo”.

“Ya es desmedida la represión, la violencia está muy por encima de los límites legales. Lanzar bombas desde un helicóptero debe ser discutido en todos los organismos internacionales”, concluyó.