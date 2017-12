Actriz Salma Hayek se sumó a las interpretes que han denunciado al productor Harvey Weinstein por acoso sexual

Este miércoles la actriz mexicana Salma Hayek se sumó a las intérpretes que denunciaron al productor estadounidense Harvey Weinstein por acoso sexual.

La estrella reveló la pesadilla que vivió con el ex productor tras rechazar sus propuestas sexuales durante la filmación de la película ‘Frida’. Hayek aseguró en una carta publicada en el periódico The New York Times que Weinstein se convirtió en su monstruo durante años apareciendo en su puerta, a cualquier hora de la noche.

Indicó además que fue obligada a filmar una escena de sexo con su compañera de rodaje Ahsley Judd, quien también denunció acoso por parte de Weinstein. La actriz señaló que tras la escena, tuvo un ataque de ansiedad, que lloraba y temblaba de manera descontrolada.

Redacción NTN24

