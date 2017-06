Presidente de Colombia visita centro comercial en Bogotá, tras explosión que dejó tres personas muertas

En la tarde de este domingo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, estuvo en el centro comercial Andino, en el norte de Bogotá, capital del país, saludando a algunos de los presentes en el lugar donde hace un día se presentó una explosión que cobró la vida de tres mujeres.

“Mi hijo me invitó a almorzar y me preguntó dónde quería ir, vamos al centro Andino, aquí almorzamos y decirle a la gente, no hay ninguna posibilidad de que el terrorismo vaya a doblegar al pueblo colombiano”, dijo el mandatario a las afueras del lugar ante periodistas.

Redacción NTN24

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24