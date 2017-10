"Santos se inventó el plebiscito, lo perdió y no respetó el resultado": precandidato presidencial Rafael Nieto

En el programa La Noche de NTN24, el canal de las américas, los precandidatos presidenciales, Clara López del movimiento ciudadano, "Todos Somos Colombia" y Rafael Nieto, del partido "Centro Democrático", debaten junto con el exministro Luis Felipe Henao del partido Cambio Radical, sobre la legitimidad que tiene el acuerdo de paz un año después de haber sido rechazado por la mayoría de los votantes en el denominado "Plebiscito por la Paz".

"No se puede hacer una paz sobre la base de que las FARC co-gobiernen en Colombia, no se puede hacer la paz sobre la base de que la constitución hoy sea una combinación entre el pacto con las FARC y lo que hicieron los constituyentes del 91', no es posible hacer la paz con una justicia transicional pensada para favorecer la guerrilla y para perseguir a los miembros de la fuerza pública y los civiles que se opusieron a esa guerrilla", señaló el aspirante presidencial Rafael Nieto Loaiza.

Por su parte, Clara López quien fue ministra de Trabajo durante la administración de Juan Manuel Santos resaltó los resultados que, a su juicio, ha dado el proceso de paz luego de ser refrendado en el congreso nacional.

"Ellos dijeron que las FARC nunca se concentrarían en las zonas veredales y vimos cómo, en lancha, a pie, en mula, llegaron a las zonas veredales, dijeron que no entregarían las armas, y entregaron cincuenta toneladas a las Naciones Unidas, yo lo que pienso es que hay una negación de parte del Centro Democrático para deslegitimar este acuerdo de paz y colocan cascaras para que se tropiece este proceso".

