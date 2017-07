Países de América Latina deben condenar al régimen de Maduro, rechazar la Constituyente e invocar la cláusula democrática: Sebastián Piñera, expresidente de Chile

Sebastián Piñera, expresidente de Chile, dijo en el programa La Tarde de NTN24 que “Chile, y todos los países de América latina que realmente son demócratas, deberían condenar al régimen de Nicolás Maduro, desconocer la Asamblea Nacional Constituyente e invocar la cláusula democrática”.

Piñera recordó que Venezuela fue uno de los países más ricos y prósperos de la región durante la década de los 90’, pero que ahora, con el régimen de Maduro, el pueblo pasa hambre y sus derechos son violados. “Si Maduro quisiera a Venezuela, si fuera un verdadero patriota, se diera cuenta que la única solución son las elecciones libres”.

Sobre la postura de algunos países de la región que no se han pronunciado respeto a la crisis de Venezuela, Piñera dijo que “a esta altura el silencio es complicidad, nadie puede ignorar que en Venezuela la democracia está totalmente destruida, que el Gobierno de Maduro se transformó en una dictadura, que no respeta la separación de poderes, que no respeta el Estado de Derecho ni la Asamblea Nacional”.

