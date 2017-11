Sondeos indican que casi la mitad de la sociedad catalana rechaza la independencia de España

Recientes sondeos mostrados por diversos medios de comunicación españoles reflejan la actual fractura de la sociedad catalana, pues casi la mitad rechaza la independencia de la región autónoma de España.

Además, casi la mitad de la población estaría a favor de esta independencia si se celebraran elecciones este jueves. Cabe recordar que los comicios regionales se realizarán el próximo 21 de diciembre.

“Es evidente que vamos a ir absolutamente coordinados, vamos a hacer un frente común a favor de la democracia, de terminar con el artículo 155, de liberar los presos políticos en Cataluña y por encima de todo, a favor de legitimar lo que han decidido democráticamente los ciudadanos de Cataluña el pasado 1 de octubre”, dijo Marta Rovira, líder independentista de ‘JuntsxCAT’.

Por su parte, Inés Arrimada, líder del partido anti-independencia Ciudadanos, dijo que “lo único que quiero decir es que son los mismos, se vuelven a presentar los mismos y si vuelven a gobernar, van a volver a hacer lo mismo que no se engañe nadie. No sé si es una estrategia para desmovilizar el voto no independentista pero les aseguro que los que les conocemos bien sabemos que estos señores no se han vuelto constitucionalistas”.

Lo que estas encuestas también reflejan es que la mayoría de los catalanes y del resto de los españoles están a favor de que el Gobierno español haya convocado a estas elecciones.

Redacción NTN24

