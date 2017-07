“Me da rabia que se utilice mi imagen para promocionar la Constituyente”: actriz venezolana Daniela Alvarado sobre afiches manipulados

En Venezuela los seguidores del Gobierno de Nicolás Maduro se valen de todos los recursos para impulsar la votación de cara a la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, que defiende el ejecutivo. Polémicos afiches fueron manipulados con la imagen de cuatro actrices venezolanas para promover la jornada electoral del próximo domingo.

En conversación con NTN24, la actriz Daniela Alvarado dijo que pensó que ver su fotografía en los afiches se trataba de un “mal chiste, pero después me di cuenta que era algo que estaba siendo tomado de una manera bastante seria y me preocupó”.

“Realmente ni siquiera me preocupa que estén usando mi imagen, yo lo que no quiero es que la gente piense que yo me estoy postulando a esto y que cree que va ir a votar por mí, porque es totalmente falso”, agregó Alvarado.

VEA TAMBIÉN → Oficialismo venezolano usa imágenes de famosos sin autorización para impulsar la Constituyente

La actriz aseveró que “la Constituyente no va a resolver ninguno de nuestros problemas, ni a nivel económico, social, ni cultural. Me parece absurda una Constituyente, no estoy de acuerdo con eso y creo que la gente no debería ir a votar”.

Asimismo, agregó que “me da rabia que se utilice mi imagen como artista y como mujer para promocionar algo o para decirle a la gente que yo hago parte de eso. Lo rechazo por completo y quisiera que la gente entienda que esta no es la solución”.

Finalmente, la actriz puntualizó que “es evidente que quienes promueven la Constituyente no tienen gente, y creo que es una manera de llamar la atención porque ni siquiera los grandes amantes de Chávez quieren esta Constituyente”.

Redacción NTN24

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve