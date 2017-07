“Cometemos un tipo de falta criminal y nos deportan”: Héctor Barajas, director de la Casa de Apoyo para Veteranos de Guerra Deportados en Tijuana, México

Héctor Barajas, ex paracaidista del Ejército de Estados Unidos y director y fundador de la Casa de Apoyo para Veteranos de Guerra Deportados en Tijuana, México dijo en La Tarde de NTN24 que, “cometemos un tipo de falta criminal y nos deportan, pagamos la cárcel, luego nos deportan que es para nosotros doble sentencia, estamos pidiendo que cambien esas leyes”.

Relató que estuvo en el Ejército “con una residencia permanente, desafortunadamente no agarré mi ciudadanía cuando estuve en el Ejército, casi seis años. Después del Ejército fui a la cárcel por un disparo de armas, me dieron dos años y luego me deportaron en 2004”.

Sin embargo, Barajas recibió un perdón por parte del gobernador de California por lo que ya no tiene récord criminal “y básicamente caigo al criterio para poder agarrar ciudadanía por el servicio militar”.

Redacción NTN24

