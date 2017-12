“El yihadismo no tiene fronteras, pero sí prioridades”: Guillermo Pacheco, experto en temas de seguridad

El experto en temas de seguridad Guillermo Pacheco aseguró en NTN24 que “el yihadismo no tiene fronteras, sí tiene prioridades” y que "va a atacar cualquier objetivo que ellos consideren que puede ayudar a su proceso de posicionamiento y de generar ese terrorismo que andan ellos buscando”.

Además, dijo que “hay procesos para poder determinar que un país pueda ser de interés para el yihadismo, en el caso de América Latina no lo es tanto como los países de Europa y EE. UU. , pero sí creo que en las políticas de seguridad y defensa, los países han tomado en cuenta esta situación”.

Respecto a los preparativos que adelantan los cuerpos de seguridad para evitar eventos terroristas durante las celebraciones de fin de año en ciudades como Nueva York, dijo que “lo que está haciendo el Gobierno, no solo federal, sino la misma alcaldía, es tener métodos que no habían tenido incluso en los últimos años, están tratando de que la gente se sienta segura, de que no pase ningún hecho fuera del que ellos pueden esperar”.

“Se están esforzando al máximo, pero no se puede garantizar el 100 % de la seguridad para los que puedan estar ahí”, precisó.

