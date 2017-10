“Estaba corriendo cuando me miré la camisa vi sangre y me di cuenta que me habían disparado en el estómago”: Sobreviviente al tiroteo de Las Vegas

Tiffany Huizar, una sobreviviente del tiroteo de Las Vegas en el que murieron más de 50 personas, entregó testimonio sobre lo ocurrido esa noche.

“Estaba en el concierto de Jason Aldean y escuché ruidos, pensé que eran fuegos artificiales pero uno minutos después los escuché de una manera más rápida, sonaba y se veía gente en el piso así que mi hermana y yo estábamos juntas y yo corrí simplemente por entre en pánico”. Señaló.

“Yo corrí buscando la calle cuando me miré la camisa vi sangre y me di cuenta que me habían disparado en el estómago”, añadió.

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24