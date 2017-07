"El Ministerio Público tendrá que tomar una decisión": presidente de Costa Rica sobre detención de colombiano que amenazó con atacar concierto de Ariana Grande

Luis Guillermo Solís, presidente de Costa Rica habló en exclusiva para NTN24 sobre la detención del joven colombiano sospechoso de querer planear un atentado en el concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande el domingo pasado.

“Es una acción muy grave, fue un concierto donde había miles de personas, además que tiene como antecedente el ataque terrorista en Londres así que no es cosa menor. El Ministerio Público es quien tendrá que tomar una decisión al respecto”, afirmó el presidente.

Además, se pronunció sobre la crisis en Venezuela y la liberación de Leopoldo López afirmando que “Costa Rica ha sido muy insistente en la necesidad de que se respeten los procesos democráticos, que el diálogo no se detenga y que la solución no sea violenta, estamos insistiendo en que no se proceda con la Constituyente”.

Redacción NTN24

