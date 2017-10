Presidente de Argentina ofreció condolencias a la madre de Santiago Maldonado en conversación telefónica

El ministro de Justicia argentino, Germán Garavano, informó que el presidente Mauricio Macri ofreció sus condolencias a la madre del joven Santiago Maldonado en una conversación telefónica.

“El señor presidente (…) se comunicó con la madre de Santiago, le transmitimos nuestras condolencias y la verdad es que es un momento muy doloroso para la familia. Ellos están enojados y es razonable en una situación así”, aseguró Garavano.

El ministro dijo que también habló con el hermano de Santiago. Sin embargo, Sergio desmintió Garavano y afirmó que el Gobierno jamás se comunicó por teléfono con él.

“Quiero desmentir lo que dijo Germán Garavano porque no habló conmigo por teléfono. Me estuvo llamando, yo no lo atendí porque estoy muy triste y dolido”, indicó Sergio.

