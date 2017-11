"La idea de este informe es que quede fundamentada la brutalidad generalizada con la que están actuando las autoridades venezolanas": Tamara Tataciuk, sobre informe de HRW

La encargada para Venezuela de Human Rights Watch América Tamara Tataciuk destacó que el informe que fue presentado ante la Corte Penal Internacional junto al Foto Penal Venezolano por las violaciones de los derechos humanos y la "brutalidad" de las autoridades venezolanos tenía como objetivo dejar fundamentadas las violaciones cometidas por los funcionarios venezolanos.

"Nosotros no hacemos informes por deporte, los hacemos para que tengan un propósito y la idea de este informe es que quede fundamentada la brutalidad generalizada con la que están actuando las autoridades venezolanas y los cuerpos de seguridad venezolana", puntualizó Tataciuk.

Explicó que este tipo de informes presenta información para que pueda ser utilizada para que los responsables de las violaciones "vayan a la justicia".

Detalló que "venimos siguiendo la situación en Venezuela desde hace mucho tiempo, este informe en particular es un proyecto que inició en agosto, hemos hecho investigaciones en el terreno, HRW no es bienvenido en Venezuela pero nosotros no pedimos permiso para hacer nuestro trabajo, un equipo estuvo allí haciendo investigación en el terreno y este informe en conjunto con el Foro Penal Venezolano, ellos han sido fundamentales para conseguir la información que está en este documento, porque son abogados que se han jugado la vida para defender a los venezolanos que están siendo detenidos y arbitrariamente procesados".

Tataciuk precisó que "el trabajo es el resultado de una investigación de campo de cuatro meses, con unos 88 casos que afectan a más de 300 víctimas, estos no son todos los casos de violaciones de derechos humanos que hubo en Venezuela este año, pero si es un número representativo que nos permite llegar a conclusiones".

Dejaron claro que "el hecho que estos abusos hayan sido cometidos por distintas fuerzas de seguridad, en distintos lugares, e incluso en lugares cerrados, como en instalaciones militares, genera la conclusión de que esto es una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolana".

