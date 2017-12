Mariah Carey y Sia presentaron canciones navideñas en la temporada decembrina

La cantante estadounidense Mariah Carey, la compositora australiana Sia y la agrupación colombiana Ventino presentaron canciones con temáticas propias de la navidad en la temporada decembrina.

Mariah Carey estrenó un villancico llamado ‘The Star’, que hace parte de la película animada 'All I Want for Christmas is You', también producida por la cantante. El filme narra la historia de una joven, quien sueña con que Papá Noel le traiga un cachorrito para navidad.

VEA TAMBIÉN → Estilista de celebridades habla de sus tips de belleza

Por su parte, Sia dio a conocer su más reciente disco ‘Everyday is Christmas’, en el que comparte villancicos escritos por ella. Para promocionar el material, lanzó el videoclip del sencillo ‘Santa's Coming for Us’, una producción en la que la actriz estadounidense Kristen Bell entona el tema de la australiana y aparecen personajes de televisión y cine.

Ventino también dio a conocer su álbum ‘Ya es Navidad’. Además, ‘Apaga y Vámonos’ es su más reciente sencillo, que refleja la aventura que emprendió el quinteto de talentosas jóvenes colombianas durante su visita a España.

Redacción NTN24

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24