Tenemos materiales muy interesantes, pero estamos una crisis en la cual nos cuesta mucho exportar nuestras películas: Dir. chileno Pablo Larraín

NTN24 estuvo presente en la alfombra roja de los premios Platino, allí hablamos con celebridades de la talla del director Pedro Almodóvar quien aseguró que "gracias a Netflix las ficciones viajan simultáneamente a través del mundo".

Por otra parte, Jackie Cruz, del elenco de 'Orange is the new black', aseguró que Hollywood debe entender que vivimos en un mundo diverso en el que todas las culturas deben ser representadas.

A su turno, el director chileno Pablo Larraín expresó durante el evento que en el cine latinoamericano "tenemos materiales muy interesantes, pero nos encontramos en una crisis en la cual nos cuesta mucho exportar nuestras películas a otros países".

Durante el encuentro que celebra lo mejor del cine iberoamericano también hablamos con Rossy de Palma, Miguel Angel Silvestre, actor de la polémica serie 'Sense 8', Sonia Braga, quien se llevó el galardón a mejor actriz por la película 'Aquiarius', entre otras celebridades que desfilaron por la alfombra roja de la cuarta edición de los premios Platino.

