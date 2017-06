“Tengo dos hermanitas de 8 años y de alguna manera tengo una mejor relación con ellas que con mi madre”: Riley Keough, nieta de Elvis Presley, para NTN24

"It comes at night" es una cinta que sigue la historia de una familia que tiene que superar la llegada de una amenaza sobrenatural, que aparentemente está poniendo en peligro a todo el planeta.

Nuestro periodista NTN24 en Nueva York Alfonso Díaz pudo hablar con los protagonistas de este filme. Ellos son Christopher Abbot y Riley Keogh, quién es nieta de Priscilla y Elvis Presley. Ellos comentaron cómo fue su experiencia durante el rodaje de la película, “hay una escena al principio de la película que hace que tu psiquis crea cosas a tu alrededor y es muy aterrador”, aseguró el actor Christopher Abbot durante la entrevista a NTN24.

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24