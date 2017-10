“Puigdemont no va a decepcionar al movimiento secesionista catalán”: Joaquim Coll, doctor en Historia Española

Joaquim Coll, analista político y doctor en Historia Española, dijo que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, “no va a decepcionar a sus electores, a sus votantes ni a todo el movimiento secesionista”, y que posiblemente siga la ley del referendo aprobada por el Parlament y declare la independencia de la región.

“El independentismo sabe que no puede ganar, pronto no puede conseguir la secesión, pero va a intentar empatar, y esto significa que el proceso siga vivo, no desfallezca, no se autodestruya y que sus votantes no se dispersen”, resaltó Coll.

