“Vi mucha gente en el piso, algunos de ellos gravemente heridos, creo que hubo alguien muerto en ese momento”: Testigo tras arrollamiento de peatones en Londres

Rayan, una de las personas presentes en el momento en que un vehículo arrolló a peatones en Finsbury Park en Londres, dijo en entrevista con NTN24 que cuando llegó a la escena vio “mucha gente en el piso, algunos de ellos estaban gravemente heridos, creo que hubo alguien muerto en ese momento”.

“Básicamente estábamos orando en la mezquita de Finsbury Park porque es Ramadán, después de eso yo me quedé atrás en la mezquita y de repente salí y la gente estaba gritando, yo salí a ver qué era lo que estaba pasando, me dijeron que entrara que no era seguro. Cuando llegué a la escena vi mucha gente en el piso, algunos de ellos estaban gravemente heridos, creo que hubo alguien muerto en ese momento”, relató la joven.

“La Policía nos detuvo y uno de mis amigos también resultó herido, no pude hablar con ella porque la Policía nos dijo que nos alejáramos, eso fue lo que pasó exactamente”, añadió.

Además, aseguró que se trató de “un ataque terrorista, él estaba buscando musulmanes, estaba intentando asesinar musulmanes, mató musulmanes”.

Redacción NTN24

