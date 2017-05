“Todo el mundo conoce al villano (Darth Vader) pero no al actor detrás de la máscara”, afirmó Marcos Cabotá, director de "I am your father"

El 25 de mayo del 2017 se celebró el aniversario número 40 de la primera vez que Star Wars llegó a salas de cine con "A New Hope". Para conmemorar esta celebración, NTN24 habló con Marcos Cabotá, uno de los directores del documental "I am Your Father" sobre la vida del actor David Prowse, encargado de interpretar a Darth Vader en la trilogía original de "La Guerra de las Galaxias", considerado uno de los villanos más reconocidos en la historia del cine.

"Nos decidimos a realizar esta producción para que todo el mundo supiera quien es el hombre que interpretó a este gran personaje” agregó Marcos Cabotá durante la entrevista.

