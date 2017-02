"La gente votó sin saber los verdaderos términos del "brexit"”: ex primer ministro británico Tony Blair

El ex primer ministro británico Tony Blair entró este viernes en el debate sobre el "brexit" al pedir a los proeuropeos que "se levanten" y ayuden a cambiar la opinión de los que votaron a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.



En su intervención, organizada por la organización Open Britain, que hace campaña a favor de Europa, pidió a los que apoyaron la permanencia en la UE en el referéndum del pasado 23 de junio que "expongan sin descanso" el daño que causará la decisión del Gobierno de Theresa May de materializar el "brexit" a "cualquier precio".



Blair, en el poder entre 1997 y 2007, recalcó que la consulta en la que los votantes apoyaron el "brexit" se celebró sobre la base de un "conocimiento imperfecto" sobre sus consecuencias.

"La gente votó sin saber los verdaderos términos del 'brexit'. A medida que estos términos se hacen más claros, es su derecho cambiar de opinión. Nuestra misión es convencerles para que lo hagan", afirmó el ex primer ministro, figura controvertida por su decisión de haber metido al país en la guerra de Irak en 2003.

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, ha declarado que es su intención activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia las negociaciones formales para la retirada de la UE, antes de que termine el próximo mes de marzo.

Según Blair, los proeuropeos deben movilizarse para convencer a los que votaron por el "brexit" del "daño real" de la decisión y buscar la manera de evitar la actual prisa por salir de la UE.



Si bien admitió que acepta el resultado del referéndum, Blair recomendó que se mire con cuidado el impacto del "brexit".



"No sé si tendremos éxito. Pero sí sé que sufriremos un veredicto rencoroso de las futuras generaciones si no lo intentamos", dijo.



Además, el ex jefe de Gobierno atribuyó el éxito del "brexit" a la falta de una oposición efectiva -la del laborismo de Jeremy Corbyn-.



"La debilidad del Partido Laborista ha facilitado el 'brexit'. Odio tener que decir esto, pero es verdad. Lo que esto significa es que tenemos que construir un movimiento que se extienda más allá de las líneas (divisiones) de los partidos", subrayó.



El antiguo primer ministro también advirtió de que el triunfo del "brexit" hace "más creíble" la posibilidad de una futura independencia de Escocia, región que votó a favor de la permanencia en el bloque europeo y no quiere salir del mercado único.



Blair dijo que la división del Reino Unido está ahora "otra vez sobre la mesa" -tras el referéndum de independencia de 2014, que fue rechazada por los escoceses-, si bien dejó claro que no quiere la separación de Escocia del resto del país.



El antiguo líder laborista hizo campaña a favor de la permanencia en la UE antes del plebiscito junto con el ex primer ministro conservador John Major, político también proeuropeo.

Colaboración EFE