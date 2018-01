Demócratas en EE. UU. rechazaron la solicitud de 18 mil millones de dólares para el muro fronterizo con México

Los demócratas en el Congreso de Estados Unidos rechazaron la solicitud del presidente Donald Trump de 18 mil millones de dólares para construir el muro en la frontera con México.

El congresista agregó que “Trump dijo que quizás necesite un buen cierre de Gobierno para conseguir su muro. Con esta petición, parece caminar en esa dirección”.

Según el senador Durbin, quien se reunirá con Trump y otros negociadores la próxima semana, más de 14.500 jóvenes han perdido ya su estatus DACA. Además, a partir de marzo, mil más perderán su protección cada día.

La Casa Blanca entregó este viernes al Congreso una lista de medidas de inmigración que incluye una petición de 18.000 millones de dólares para construir el muro fronterizo a cambio de proteger a los ‘dreamers’. La lista fue entregada al senador demócrata Richard J. Durbin.

Latest White House demand on immigration: $18 billion for a border wall. Outrageous. President Trump has said he may need a good government shutdown to get his wall. With this demand, he seems to be heading in that direction.