“Si esto pasa, la mayoría de gente lo va a perder”: Juan Vargas, congresista demócrata sobre proyecto de reforma sanitaria de Donald Trump

Tras la derrota del presidente de EE. UU., Donald Trump, en el Congreso para modificar la reforma sanitaria del expresidente Barack Obama, el mandatario prepara un plan ‘b’ que incluiría enmiendas a la propuesta inicial para ampliar la cobertura y reducir los costos del servicio de salud. Sin embargo congresistas demócratas le dicen no al proyecto de ley ‘TrumpCare’.

Juan Vargas, congresista demócrata por California, le dijo a NTN24 que “muchos hispanos tienen seguro de salud, antes no lo tenían. Entonces si esto pasa, la mayoría de gente que ya lo tiene lo va a perder. Esta Ley no es buena para nadie, (…) entonces yo pienso que no tiene oportunidades de pasar”.

El fracaso político de Trump se dio luego de que no consiguiera los votos necesarios al interior de la Cámara de Representantes dentro de su propio partido Republicano y avanzar en una votación en Senado estadunidense.

Rdacción NTN24