'Covfefe': el tuit incompleto de Trump a medianoche que desata burlas en la red

Un mensaje en el Twitter del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escrito durante la medianoche, con una palabra inexistente y aparentemente incompleto, desató este miércoles numerosas burlas en la red.

"Pese al constante 'covfefe' negativa de la prensa", tuiteó a las 00.06 Trump, quien presumiblemente quiso escribir 'coverage' (cobertura), en lugar de la palabra 'covfefe', que acabó convirtiéndose en tendencia en la red social.

La incoherente publicación fue compartida a una hora poco habitual para Trump, que suele usar su Twitter personal por las mañanas como principal medio de difusión, provocó numerosas burlas en la red, y más cuando el magnate no lo borró, sino hasta tempranas horas de la mañana del miércoles.

Tras percatarse de su error, el mandatario procedió a borrar el tuit y escribió de inmediato a manera de broma:

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy!