Una obra maestra del rock: ‘The Wall’ de Pink Floyd cumple 38 años de su publicación

Este jueves se cumplen 38 años del lanzamiento de uno de los álbumes más significativos para la historia del rock, ‘The Wall’ de Pink Floyd. Para el lanzamiento del álbum, se utilizó el tema titulado ‘Another Brick in the Wall’, el cual se convertiría en un éxito mundial además de polémica por la agresividad de su letra.

38 años después, ‘The Wall’ continúa cautivando a fanáticos de todo el mundo, incluso, el álbum se convirtió en una metáfora de la caída del muro de Berlín. Así lo entendió Roger Waters, uno de los músicos fundadores de Pink Floyd, quien en 1990 organizó un concierto monumental en la Potsdamer Platz de la capital alemana ante un público de 350 mil personas, apoyado en grandes estrellas de la música y el cine.

‘The Wall’ es un álbum conceptual que retrata la vida de una estrella ficticia del rock llamada “Pink”, basado en las vivencias del mismo Roger Waters, convirtiéndolo así en una especie de álter ego. Según Waters, “Pink” se reprime debido a los traumas que la vida le va deparando: la muerte de su padre en la segunda guerra mundial, la sobreprotección materna, la opresión de la educación británica, los fracasos sentimentales, la presión de ser una figura famosa en el mundo de la música, su controvertido uso de drogas, el asma, entre otros.

'Another Brick in The Wall' es uno de los sencillos más populares de Pink Floyd y hace parte del ‘The Wall’, uno de las producciones más importantes en la historia del rock.

Redacción NTN24

