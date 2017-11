Histórica sentencia: cadena perpetua para más de 20 personas responsables de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura en Argentina

Más de 20 personas, entre ellos conocidos exmilitares, fueron condenadas a cadena perpetua por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura en Argentina. El juicio investigaba a 54 imputados por casi 800 casos de secuestro, tortura y homicidio.

Luego de cinco años de audiencias el Tribunal Oral Federal cinco de Buenos Aires condenó a los militares Jorge Eduardo ‘El Tigre’ Acosta y Alfredo Astiz, también conocido como el "ángel rubio" o "ángel de la muerte”.

“Muchas de las victimas todavía no han sido reconocidas , de algunas no se conoce el nombre, no se puede determinar, aunque hayan sido nombrados por sobrevivientes, no se puede determinar de quien se trata”, señaló Luz Palmas Zaldua, abogada de Centro de Estudios Legales y Sociales.

El proceso también condenó por primera vez a ocho responsables de los llamados "vuelos de la muerte", sistema extrajudicial que habría terminado con la vida de unas 4 mil personas. Las lanzaban vivas al mar desde aeronaves oficiales.

Por las audiencias pasaron unos 900 testigos, entre ellos alrededor 400 sobrevivientes de la dictadura. A lo largo de este proceso, once de los 68 imputados originales murieron y tres fueron apartados del caso por razones de salud.

