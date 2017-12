Autoridades brasileñas temen emergencia humanitaria en la frontera con Venezuela

Las autoridades brasileñas han informado que cada día aumenta el número de venezolanos que cruza la frontera entre Venezuela y Brasil, huyendo de la escasez de alimentos y medicinas, así como la inestabilidad política, por lo que temen que exista una emergencia humanitaria en la región.

En Venezuela en realidad ya no tenemos futuro y el sueldo que uno gana ya no nos alcanza para nada, así sea vendiendo café no podemos solucionar nada y tenemos que buscar para otros sitios y salimos para Brasil para ver cómo nos va", dijo Solimar Márquez, una inmigrante venezolana que ingresaba a Brasil.

A su juicio, el Real Brasileño tiene un valor en contraste con la moneda venezolana, el Bolívar, "no vale nada".

Las autoridades brasileñas han señalado que muchos venezolanos se han visto obligados a trabajar en la prostitución o la mendicidad, mientras viven en las calles y consiguen el dinero suficiente para alquilar una habitación.

"Yo me trague quinientas bombas protestando por Venezuela y al final me tocó inmigrar para acá para Brasil porque qué voy a hacer, uno tiene que tratar de superarse y no toda mi vida pienso quedarme parado en un semáforo con una escardilla para vivir, yo sé que de aquí salgo para otra cosa mejor", remarcó el joven Julio Ceballos.

Hasta el momento las autoridades brasileñas desconocen el número exacto de venezolanos que han cruzado la frontera, pues la línea limítrofe con el estado de Roraima se mantiene abierta y no hay controles de tráfico durante la noche.

Los estudios independientes ubican la cifra entre 30 mil o 50 mil venezolanos y cerca de unos mil niños venezolanos ya asisten a las escuelas de la ciudad de Boa Vista, capital del estado Roraima.

Temen que las cifras y la cantidad de venezolanos cruzando la frontera generen una emergencia humanitaria ante la reaparición de enfermedades que estaban erradicadas en la región, como la difteria.

Roraima tiene la industria más pequeña de Brasil por lo que han solicitado al Estado que distribuya a los migrantes venezolanos al resto de la geografía para atenderlos.

