Uruguay empieza a vender marihuana de uso recreativo en farmacias

Este miércoles las farmacias en Uruguay comenzaron a vender marihuana de forma legal. Hasta el momento, 4.959 personas se han registrado para comprar la sustancia que se venderá con fines recreativos.

La producción, compra y venta es controlada por el Estado y los extranjeros no residentes no podrán comprarla debido a que la ley no habilitó el llamado turismo cannábico.

Los registrados pueden comprar cinco gramos de la sustancia a 187.04 pesos uruguayos, que equivalen a unos 6.5 dólares. Cada persona podrá adquirir diez gramos por semana.

Redacción NTN24

