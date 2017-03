Diputado Carlos Paparoni es atacado por simpatizantes del chavismo mientras protestaba en el Ministerio de Alimentación

El diputado por Primero Justicia, Carlos Paparoni, fue atacado este miércoles por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y por simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro, mientras hacía una protesta ante el Ministerio de Alimentación.

Paparoni pretendía entregar un documento en el que denunciaba que tres millones de venezolanos comen de la basura, en ese sentido el parlamentario rechazó que el ministro de esa cartera no atienda las necesidades de la gente, ni vele por el derecho a la alimentación.

“No puede ser que hay tres millones de venezolanos que comen de la basura, no puede ser que hay un ministro que no sale a la calle y que además no le busca la solución al pueblo”, expresó. No se descarta que el diputado junto a integrantes de Primero Justicia, interpongan una denuncia ante la Fiscalía General de la República.