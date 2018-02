Fundapark advierte que 5 mil personas con Parkinson podrían fallecer por falta de medicamentos en Venezuela

La organización no gubernamental Fundapark contabiliza 20 mil pacientes con la enfermedad degenerativa en Venezuela. Alexander Hernández, director de la ONG, advirtió que 5 mil personas corren riesgos de morir por la falta de medicamentos.

“Hago un llamado a un nivel internacional para que vean lo que está pasando”, expresó.

Hernández describió lo que puede sufrir un paciente si no cumple con su tratamiento de manera adecuada.

“Puede haber un paro respiratorio, cardíaco o intestinal porque ya el metabolismo viene con una secuencia de medicación y, al alterarlo, se alteran todos los órganos”

Familias enteras se han visto afectadas por la situación. Es el caso de Luisana Gómez, quien tiene tres parientes con la enfermedad.

“Me duele mucho verla así y no poderla ayudar porque sé que me dio todo y no poder ayudar me duele mucho. Me cuesta conseguir, pañales, gasas”, expresó Gómez sobre el caso de su progenitora.

Denuncian que las fundaciones han recurrido a donaciones desde el extranjero, pero al llegar los fármacos a las aduanas, desaparecen.

