Presidente Donald Trump confirma que brindó información a Rusia

La polémica generada en Estados Unidos tras la visita rusa en territorio norteamericano, en la que se dio a conocer que el presidente Donald Trump reveló información secreta a altas autoridades del Kremlin.

Este lunes la Casa Blanca aseguró que la información revelada por los diarios The Washington Post y The New York Times era falsa, referente a la información que le habría dado al gobierno ruso la semana pasada en Washington. sin embargo, este martes el propio republicano cambio su postura y volvió a referirse al tema, esta vez para defender su "absoluto derecho" de compartir esa información con el Gobierno de Vladímir Putin, aliado del régimen sirio de Bashar Al Assad.