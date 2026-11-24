La emergencia registrada en un almacén Éxito de Cartagena mantiene en alerta a las autoridades y a los habitantes de la capital de Bolívar. Imágenes difundidas durante la tarde de este martes 24 de noviembre permiten observar desde el aire el amplio despliegue de la Fuerza Pública en los alrededores del establecimiento, ubicado en el sector de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia.

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En las imágenes se aprecia la presencia de unidades de seguridad en las calles cercanas, mientras el establecimiento permanece acordonado y las autoridades mantienen el control del perímetro. Entre los organismos desplegados se encuentran unidades especiales de la Policía, incluidos grupos GOES, que atienden la situación y esperan refuerzos para continuar con el procedimiento.

La situación se originó durante la mañana, cuando varios hombres armados ingresaron al establecimiento. De acuerdo con la explicación entregada por el presidente Abelardo de la Espriella, los sujetos habrían intentado asaltar un vehículo de valores que iba a recoger dinero en el lugar. Sin embargo, tras la activación de las alarmas de seguridad y la llegada de la Policía, los hombres se refugiaron dentro del almacén y tomaron como rehenes a trabajadores y clientes.

Desde entonces, se desplegó un operativo conjunto en el que participan unidades especializadas de la Policía, Fuerzas Especiales del Ejército e Infantería de Marina. Además, fue instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU), con la participación del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, para coordinar las acciones y hacer seguimiento permanente a la emergencia.

Por su parte, la Policía Nacional aseguró que su prioridad es garantizar la integridad de las personas que permanecen dentro del establecimiento.

"Hemos desplegado nuestras capacidades operativas y especializadas para lograr una resolución segura, priorizando en todo momento la protección de vidas y la integridad física de las personas", señaló la institución.

Durante la tarde también se conocieron reportes sobre la liberación de varias personas, mientras continuaban las negociaciones con los responsables. Hacia las 5:58 p. m., se informó sobre la instalación de vallas y el incremento de la presencia de uniformados en los accesos del supermercado. Posteriormente, Abelardo de la Espriella llegó a Cartagena para encabezar un consejo de seguridad desde la Base Naval, donde funciona el PMU.

En medio de la emergencia, Grupo Éxito también se pronunció sobre lo ocurrido y manifestó que la protección de las personas es su principal preocupación.

"Para Grupo Éxito, la protección de la vida y la integridad de las personas es nuestra prioridad", indicó la compañía, que aseguró estar atenta a las instrucciones de las autoridades.

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La emergencia continúa bajo seguimiento de las autoridades, mientras se adelantan las acciones para conseguir la liberación de quienes permanecen retenidos y garantizar que el procedimiento termine sin poner en riesgo sus vidas.