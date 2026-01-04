NTN24
Domingo, 04 de enero de 2026
Ataque de Estados Unidos en Venezuela

Cámara de seguridad grabó la caída de un misil en una vivienda en Caracas y ahora venezolanos ofrecen ayuda para la reconstrucción

enero 4, 2026
Por: Maryorin Méndez
Incursión militar en Caracas - AFP
En redes sociales han circulado decenas de videos de personas que vivieron el momento histórico en Venezuela.

La cámara de seguridad de una vivienda cerca de El Volcán, donde están las antenas de transmisión atacadas por Estados Unidos en la incursión para detener a Maduro, captó el momento en que un misil impactó en el lugar la madrugada del sábado.

El hecho ocurrió en Baruta, que forma parte del área metropolitana de Caracas.

El yerno de la dueña del lugar divulgó el video y posteriormente mostró los daños, y miles de personas le escribieron para ofrecerle ayuda en la reparación.

Según Reuters, el operativo de Trump incluyó tropas de élite estadounidenses, incluida la Fuerza Delta del Ejército, cuyos agentes crearon una réplica exacta de la casa segura de Maduro y practicaron cómo entrarían en la residencia fuertemente fortificada.

En Caracas y Miranda, los usuarios reportaron y grabaron las explosiones que se enfocaron en sitios militares estratégicos.

A las 4:21 de la madrugada el propio Donald Trump envió un mensaje en su plataforma social Truth que daba cuenta de que había ejecutado una "audaz misión" para capturar a Nicolás Maduro, y a su esposa.

Hasta ahora, no se ha informado oficialmente sobre los daños materiales y las víctimas fatales.

Primera foto de Nicolás Maduro capturado.
Cae Maduro en Venezuela

"Obviamente había alguien dentro de Miraflores, dentro del equipo de Maduro": análisis de la operación militar para la captura del dictador Nicolás Maduro

Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Delcy Rodríguez, jefes del régimen venezolano - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy Rodríguez fue designada por un presidente ilegítimo, es una usurpadora, una criminal y lo veremos más temprano que tarde": Pedro Mario Burelli

Foto: DEA - AFP
Cae Maduro en Venezuela

Una réplica exacta de la casa de Maduro, 150 aviones y trabajo conjunto del Pentágono y la CIA: así se logró la captura de Maduro

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Gimenez (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

Congresistas en Florida rechazan que Delcy Rodríguez haga parte de la transición en Venezuela y abren la puerta a elecciones: "Ella también es ilegítima"

Venezolanos en la Plaza de Bolívar de Bogotá - Foto AFP
Cae Maduro en Venezuela

Miles de venezolanos se congregan en la Plaza de Bolívar de Bogotá para celebrar la captura de Nicolás Maduro

María Corina Machado denuncia amenaza a presos políticos en Venezuela - Fotos: AFP y Canva
Presos políticos en Venezuela

María Corina Machado emite alerta mundial por aumento de amenazas contra presos políticos en Venezuela

Presos políticos en Venezuela | Foto referencia: AFP
Venezuela

"Están detenidos injustamente y se están muriendo en las cárceles": familiar de presa política en Venezuela

Accidente de tránsito (Foto: Canva - referencia)
Accidente de autobús

Las imágenes del terrible accidente de tránsito durante Navidad que deja hasta el momento ocho muertos

Arturo McFields Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez y los peligros de un Madurismo sin Maduro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

María Corina Machado denuncia amenaza a presos políticos en Venezuela - Fotos: AFP y Canva
Presos políticos en Venezuela

María Corina Machado emite alerta mundial por aumento de amenazas contra presos políticos en Venezuela

Presos políticos en Venezuela | Foto referencia: AFP
Venezuela

"Están detenidos injustamente y se están muriendo en las cárceles": familiar de presa política en Venezuela

Accidente de tránsito (Foto: Canva - referencia)
Accidente de autobús

Las imágenes del terrible accidente de tránsito durante Navidad que deja hasta el momento ocho muertos

Edmundo González | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

“Estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”: Edmundo González da su primera declaración tras captura de Nicolás Maduro

Debate en el Congreso de Estados Unidos
Debate

Tenso debate en el Congreso de EE. UU. sobre operaciones cerca de Venezuela: congresista republicano expuso fotografía de legislador demócrata con Maduro

Martha Lucía Ramírez, exvicepresidenta de Colombia - Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Ella ha sacrificado a su familia por la democracia y la libertad de Venezuela": Marta Lucía Ramírez, exvicepresidente de Colombia, sobre Nobel de la Paz a María Corina Machado

Dani Alves | Foto: EFE
Dani Alves

El exfutbolista Dani Alves invirtió dinero en un equipo europeo: "En un momento histórico para el club, anunciamos oficialmente su llegada como copropietario"

