Cámara de seguridad grabó la caída de un misil en una vivienda en Caracas y ahora venezolanos ofrecen ayuda para la reconstrucción

La cámara de seguridad de una vivienda cerca de El Volcán, donde están las antenas de transmisión atacadas por Estados Unidos en la incursión para detener a Maduro, captó el momento en que un misil impactó en el lugar la madrugada del sábado.

El hecho ocurrió en Baruta, que forma parte del área metropolitana de Caracas.

El yerno de la dueña del lugar divulgó el video y posteriormente mostró los daños, y miles de personas le escribieron para ofrecerle ayuda en la reparación.

Según Reuters, el operativo de Trump incluyó tropas de élite estadounidenses, incluida la Fuerza Delta del Ejército, cuyos agentes crearon una réplica exacta de la casa segura de Maduro y practicaron cómo entrarían en la residencia fuertemente fortificada.

En Caracas y Miranda, los usuarios reportaron y grabaron las explosiones que se enfocaron en sitios militares estratégicos.

A las 4:21 de la madrugada el propio Donald Trump envió un mensaje en su plataforma social Truth que daba cuenta de que había ejecutado una "audaz misión" para capturar a Nicolás Maduro, y a su esposa.

Hasta ahora, no se ha informado oficialmente sobre los daños materiales y las víctimas fatales.