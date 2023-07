"Cuando hablan del ‘pacto de corruptos’ quisiera saber a qué se refieren específicamente": Sandra Torres, candidata presidencial de Guatemala en NTN24

La candidata presidencial guatemalteca, Sandra Torres, que se enfrentará en la segunda vuelta de las elecciones el próximo 20 de agosto a Bernardo Arévalo se entrevistó con el programa Cuestión de Poder de NTN24 y se refirió al denominado pacto de corruptos al que sus opositores la señalan de pertenecer.

“El que dice eso es el Partido Semilla que compite conmigo ahora. Es meramente un concepto sin fundamento que este partido y ciertos actores han tratado de imponer en la mente de la gente”, aseguró la aspirante presidencial.

Torres manifestó que le gustaría, además, que le dijeran cuando hablan del “pacto de corruptos” sobre “a qué corrupción se refieren específicamente”

“Yo le puedo decir a usted misa, pero si yo voy a hacer una denuncia le tengo que decir específicamente de que caso se está refiriendo”, aseguró invitada.

Durante la entrevista, Torres mencionó que Bernardo Arévalo debe saber de qué corrupción habla cuando se refiere al "pacto" por lo que debería informar y denunciar las situaciones que conozca.

“Todos si sabemos de algún acto de corrupción tenemos la obligación de denunciarla”, enfatizó.

Al ser cuestionada sobre si aceptará una eventual victoria de Arévalo, Torres manifestó: “Voy a ganar yo”. Sobre su posición ante una inhabilitación del candidato de Semilla mencionó que no puede anticiparse “a cosas que no conozco ni emitir criterios de situaciones que no han sucedido”.

Sobre su posición frente a Venezuela mencionó que no tiene “interés en recuperar las relaciones diplomáticas”, si gana las elecciones.

También habló sobre la que denominó como la “judicialización de la política” en Guatemala. “Por eso es que a mi me montaron una persecución política hace cuatro años lo cual me afectó para que no ganara las elecciones”.

Los resultados de la intensa jornada electoral que se llevó a cabo el domingo 25 de junio, llevaron a los candidatos Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y Bernardo Arévalo, del partido Semilla, a una segunda vuelta.

Una de las sorpresas de la jornada fue la llegada de Arévalo al balotaje, pues según las encuestas previas, el político no figuraba entre los favoritos de dichos comicios.