NTN24
Viernes, 13 de febrero de 2026
Viernes, 13 de febrero de 2026
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez viajará la próxima semana a Bogotá para reunirse con el presidente Petro, según informaron fuentes a NTN24

febrero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro y Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Gustavo Petro y Delcy Rodríguez | Foto: EFE
El encuentro con la encargada del régimen haría parte de los compromisos adquiridos por el presidente colombiano con su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump.

La encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, viajará la próxima semana a Bogotá, para reunirse con el presidente colombiano, Gustavo Petro, según informaron a NTN24 fuentes que pidieron guardar el anonimato.

o

Tras la caída de Maduro, Petro había invitado a Delcy Rodríguez a la Casa de Nariño.

El encuentro con la encargada del régimen haría parte de los compromisos adquiridos por el presidente colombiano con su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca la semana pasada.

Petro, tras la caída de Maduro, le pidió a Delcy Rodríguez combatir "juntos" al narcotráfico.

El mandatario ha asegurado que la región vive momentos de "turbulencia", luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Y días después de la captura de Maduro anunció que “ha invitado a la actual presidenta de Venezuela para que actuemos juntos en este objetivo”.

o

Maduro, cabe recordar, cayó en la madrugada del sábado cuando Estados Unidos llevó a cabo un ataque sobre varias instalaciones militares en Venezuela, que dejaron como resultado su captura y la de su esposa, Cilia Flores.

El histórico operativo se llevó a cabo de manera "quirúrgica" y tuvo como objetivo instalaciones militares de gran importancia para el régimen venezolano.

Tras esto, el régimen de Venezuela se encuentra bajo el poder los hermanos Rodríguez. Delcy Rodríguez se juramentó el lunes como presidente encargada ante una Asamblea Nacional ilegítima.

Maduro enfrenta acusaciones de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Temas relacionados:

Delcy Rodríguez

Petro en Estados Unidos

Gustavo Petro

Cae Maduro en Venezuela

Régimen venezolano

Administración Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Maduro tendrá que comparecer ante los juzgados de EE. UU. y en Venezuela tenemos que resarcir el daño": líder estudiantil sobre propuesta del fiscal de incluir al dictador en la ley de amnistía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hoy vimos una articulación de todos los actores políticos del Estado: partidos políticos, sindicatos, gremios, movimientos estudiantiles”: dirigente estudiantil venezolano sobre manifestaciones

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Diosdado Cabello va a pagar, sueño todos los días con despertar como despertamos todos el 3 de enero, que vayan y lo saquen": madre de Neomar Lander, joven asesinado por el régimen venezolano

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es similar a lo que se vio con operación en Venezuela": expertos analizan medidas de EE. UU. sobre Cuba

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Algo cambió en Venezuela": históricas manifestaciones en todo el país evidencian el miedo del régimen ante la presión de EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: EFE
Régimen venezolano

“Diosdado Cabello va a pagar, sueño todos los días con despertar como despertamos todos el 3 de enero, que vayan y lo saquen": madre de Neomar Lander, joven asesinado por el régimen venezolano

Foto: AFP
Cuba

¿Quién es la ‘Delcy Rodríguez de Cuba' que podría negociar con el gobierno de EE. UU.?

Manuel Tique
Presos políticos

"Para nosotros los extranjeros era un infierno de 24 horas, estábamos aislados, sin acceso a la luz del Sol”: colombiano relata en NTN24 cómo pasó 17 meses preso por el régimen de Venezuela

Captura de Nicolás Maduro - AFP
Maduro capturado

"Maduro tendrá que comparecer ante los juzgados de EE. UU. y en Venezuela tenemos que resarcir el daño": líder estudiantil sobre propuesta del fiscal de incluir al dictador en la ley de amnistía

Manifestación de jóvenes venezolanos en el Día de la Juventud - Foto. AFP
Manifestaciones

“Hoy vimos una articulación de todos los actores políticos del Estado: partidos políticos, sindicatos, gremios, movimientos estudiantiles”: dirigente estudiantil venezolano sobre manifestaciones

Más de Actualidad

Ver más
Nieve en Estados Unidos / FOTO: EFE
Estados Unidos

Fuerte tormenta de nieve azotó a Carolina del Norte y otros estados del sureste de Estados Unidos

Donald Trump y María Corina Machado
María Corina Machado

Se conoce primera foto de la entrega de la medalla del Nobel de Paz de María Corina Machado a Trump: lleva un mensaje especial

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

Anuncio de amnistía “no es algo voluntario que hace el régimen, responde a la presión de EE. UU.”: María Corina Machado

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nieve en Estados Unidos / FOTO: EFE
Estados Unidos

Fuerte tormenta de nieve azotó a Carolina del Norte y otros estados del sureste de Estados Unidos

Donald Trump y María Corina Machado
María Corina Machado

Se conoce primera foto de la entrega de la medalla del Nobel de Paz de María Corina Machado a Trump: lleva un mensaje especial

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

Anuncio de amnistía “no es algo voluntario que hace el régimen, responde a la presión de EE. UU.”: María Corina Machado

Donald Trump - Foto AFP/ TPS - Foto EFE
Donald Trump

Corte de apelaciones dictamina que decisión de Trump de poner fin al TPS para venezolanos fue ilegal

Diseñador italiano Valentino Garavani - AFP
Fallecimiento

Muere a los 93 años el diseñador italiano Valentino Garavani quien con sus lujosos trajes vistió a Sharon Stone, Julia Roberts y Audrey Hepburn

Armas nucleares | Foto AFP
Armas nucleares

EE. UU. busca negociar con Rusia y China un nuevo marco tripartita de no proliferación nuclear, ante expiración del Nuevo START

El cohete Artemis II del Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA y la nave espacial Orion salen del Edificio de Ensamblaje de Vehículos hacia la Plataforma de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy en Florida el 17 de enero de 2026-Foto: AFP
Artemis

El cohete Artemis II de la NASA con destino a la Luna ya está en la plataforma de lanzamiento luego de una maniobra de 12 horas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre