Delcy Rodríguez viajará la próxima semana a Bogotá para reunirse con el presidente Petro, según informaron fuentes a NTN24

La encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, viajará la próxima semana a Bogotá, para reunirse con el presidente colombiano, Gustavo Petro, según informaron a NTN24 fuentes que pidieron guardar el anonimato.

Tras la caída de Maduro, Petro había invitado a Delcy Rodríguez a la Casa de Nariño.

El encuentro con la encargada del régimen haría parte de los compromisos adquiridos por el presidente colombiano con su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca la semana pasada.

Petro, tras la caída de Maduro, le pidió a Delcy Rodríguez combatir "juntos" al narcotráfico.

El mandatario ha asegurado que la región vive momentos de "turbulencia", luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Y días después de la captura de Maduro anunció que “ha invitado a la actual presidenta de Venezuela para que actuemos juntos en este objetivo”.

Maduro, cabe recordar, cayó en la madrugada del sábado cuando Estados Unidos llevó a cabo un ataque sobre varias instalaciones militares en Venezuela, que dejaron como resultado su captura y la de su esposa, Cilia Flores.

El histórico operativo se llevó a cabo de manera "quirúrgica" y tuvo como objetivo instalaciones militares de gran importancia para el régimen venezolano.

Tras esto, el régimen de Venezuela se encuentra bajo el poder los hermanos Rodríguez. Delcy Rodríguez se juramentó el lunes como presidente encargada ante una Asamblea Nacional ilegítima.

Maduro enfrenta acusaciones de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.