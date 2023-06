“En Venezuela hay carencia de buenas prácticas en la sociedad con las personas discapacitadas”: presidente de Consorven

Una población vulnerable en Venezuela son las personas con discapacidad, quienes se estarían enfrentando a una grave situación de Derechos Humanos y Educación; esto, según el reciente informe de la confederación de sordos que documentó 305 violaciones a los derechos humanos a esta población entre enero y diciembre del año 2022.

VEA TAMBIÉN Jugador con asilo político en EE. UU. que juega en la MLS es convocado a la selección de Venezuela o

Además, cuenta que el acceso a la salud, justicia y educación son los ítems con mayor incidencia. El estudio arrojó que la falta de recursos económicos no permitiría que los ciudadanos acudan a los procesos necesarios y desde las entidades oficiales no se estarían garantizando las terapias de rehabilitación y tampoco se estarían brindando las ayudas técnicas para personas que sufren algún tipo de discapacidad motora.

Para conversar sobre este tema, se conectó en La Tarde de NTN24 Juan Ángel de Gouveia, presidente de la confederación de sordos de Venezuela (Consorven) y vicepresidente de la red latinoamericana de organizaciones de personas con discapacidad y sus familias.

“En Venezuela contamos con un buen marco legal, la única debilidad es que hay mucha carencia de buenas prácticas en la sociedad, el sistema de políticas públicas no da respuestas concretas sobre la inclusión de las personas con discapacidad”, aseveró el invitado.

“En la pandemia, el 87% de personas con discapacidad no pudieron conseguir citas para sus terapias porque hubo mucha migración o centros cerrados en el sistema público, además, también supimos que las personas sordas no podían ser atendidas porque no había intérpretes de señas”, complementó.

El presidente de Consorven finalizó con las siguientes recomendaciones para mejorar la integración de las personas discapacitadas en la sociedad: “Recomendamos que haya un plan de trabajo con la participación de las organizaciones de personas con discapacidad, que haya un trabajo en equipo con el gobierno, por ejemplo, en los presupuestos debe estar la atención a estas personas en las distintas áreas”.

“También que aboguen por la familia de las personas discapacitadas, queremos abogar por la inclusión de las personas con discapacidad para mayor accesibilidad y también buscamos la inclusión de la sociedad para que podamos construir nuestros sueños juntos”, concluyó Juan Ángel de Gouveia.