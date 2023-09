Joven futbolista colombiano quedó en coma tras recibir una golpiza en México

En coma permanece un joven de origen colombiano que fue brutalmente agredido en medio de un partido de fútbol en la región de Texcoco, México.

Se trata de Ander Jafeth Salas, quien fue golpeado durante la noche del 6 de septiembre por varios jóvenes, al punto de dejarlo inconsciente en el campo de juego.

De acuerdo con un video compartido en redes sociales, Salas celebraba un gol anotado durante un entrenamiento en el club de tercera división con el que juega.

Las grabación muestra cómo sus rivales lo atacan de manera violenta con puños y patadas sin que nadie intervenga para detener la brutal agresión.

El jugador de 22 años, originario del departamento de Guajira, al norte de Colombia, llegó a territorio mexicano con el objetivo de cumplir su sueño de convertirse en futbolista profesional.

Actualmente se encuentra internado en el Centro Médico Quirúrgico Santo Niño de Atocha y su estado de salud es grave.

La madre de la víctima, Jackeline Salas, dialogó con NTN24 sobre la condición médica de su hijo y los móviles de los hechos.

“En este momento se encuentra estable y lo tienen en recuperación. Ayer le hicieron una serie de exámenes. El ojo derecho no tiene recuperación, no ve por ese ojo. Tiene un hematoma muy fuerte en la cabeza todavía (...) no me reconoce muy bien, a veces no”, afirmó.

Aunque Ander está en un proceso “bastante delicado”, su madre no pierde la esperanza y ve en su hijo “un joven fuerte” que lucha por su vida.

En cuanto a los hechos, la mujer afirmó que luego del brutal ataque, los "supuestos compañeros" lo dejaron en el centro médico donde le salvaron la vida.

“Ni los compañeros intervinieron por él (...) me lo dejaron allá tirado en esa clínica donde lo encontramos y los médicos fueron los que lograron salvarle la vida (...) me mostraron videos cómo llegó, cómo estaba”, agregó.

Según indicó Jackeline Salas, ella pudo viajar a México para estar con su hijo gracias a la colaboración de un “dador anónimo”, quien le ha aportado económicamente para sus gastos económicos como pasaporte y viáticos.