Manifestantes exigen fecha para las elecciones en Venezuela y reclaman la liberación de los presos

Venezolanos residentes en distintas ciudades del mundo protagonizaron este sábado una jornada de movilizaciones simultáneas en Tokio, Australia, Barcelona, Múnich, Bogotá y otras capitales, bajo el lema "Pongan la fecha", para exigir al régimen venezolano el anuncio de una fecha para las elecciones presidenciales. La convocatoria mundial fue organizada por el partido Vente Venezuela en coordinación con el movimiento Mundo con Venezuela. Una de las concentraciones más significativas tuvo lugar en la Plaza de Bolívar de Bogotá, Colombia, considerado el país que alberga la mayor cantidad de venezolanos en el exterior.