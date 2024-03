Sectores políticos en Colombia piden la suspensión de diálogos con las disidencias de alias 'Mordisco'

La explosiva afirmación sucedió horas después de que el presidente Petro rechazara la fuerte ola de violencia desatada por integrantes de esa organización criminal contra comunidades indígenas y líderes sociales del suroccidente de Colombia.

Desde Tierralta, Córdoba, el pasado 20 de marzo, el jefe del estado aseguró que “Iván Mordisco” “es un traqueto vestido de revolucionario” y afirmó que “está matando dirigentes campesinos, asesinando al pueblo y habla de revolución”, además de usar la memoria del legendario guerrillero fundador de las FARC – EP, Manuel Marulanda Vélez.

Luego de que el gobierno ordenara la suspensión del cese al fuego en Cauca, Valle y Nariño, tras condenar los actos de violencia contra la población civil el jefe de la banda criminal alias “Iván Mordisco” sorprendió con un anuncio publicado en una de las redes sociales de su organización ilegal. “Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos”

Para algunos reconocidos analistas colombianos como el abogado y ex viceministro de justicia Rafael Nieto, el narcotráfico perpetró durante los últimos años las organizaciones criminales que han buscado dicha actividad para mantener su financiación y asegurar ilegalmente su supervivencia. “y es que las FARC, esas de Tirofijo y las nuevas disidencias, pero también las reincidencias de las FARC están íntimamente ligadas al narcotráfico. Iván Mordisco y sus compañeros no entraron al proceso de paz con las FARC porque se siguieron dedicando al negocio del narcotráfico, los frentes que no entran a esa negociación son precisamente los más directamente vinculados con el narcotráfico, incluyendo el Frente 1 y el Frente 40, incluyendo a “Mordisco”.

La líder indígena del Cauca Diana Perafán hizo referencia a la manera cómo ese mismo grupo ilegal ha venido sellando posibles alianzas oscuras. “Aquí se está desenmascarando toda esa fachada, pero que en el fondo ha tenido sus vínculos, no solamente con grupos armados, sino con el narcotráfico, que están completamente ligadas”. La defensora de derechos humanos resaltó las denuncias que años atrás hizo su compañero Jesús Antonio Montano, asesinado en junio de 2022. “No podría yo dar otra apreciación sin omitir e invitarlos a ustedes a recordar a Jesús Antonio Montano, mi gran compañero, mi amigo, él lo dijo, él lo advirtió, nosotros lo decíamos, veíamos esos matrimonios entre el narcotráfico, los grupos armados y aquellos que ambicionaban en su momento llegar al poder y que hoy están en el poder.

Otros consultores y analistas políticos como el colombiano Aurelio Suárez cuestionaron el cruce de palabras entre el jefe del EMC, alias “Iván Mordisco” y el presidente Gustavo Petro. Señaló el mismo “Manuel Marulanda Vélez” fue quien le dio vía libre al narcotráfico en esa organización ilegal. “Yo pienso que cuando uno hace el recorrido de las expresiones de presidente Petro en estos dos años, uno encuentra expresiones de manera recurrente justificando la violencia revolucionaria”