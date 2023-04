Ucrania denuncia 65.000 crímenes de guerra por parte de Rusia, ¿qué pasará con Vladimir Putin?

La guerra en Ucrania deja hoy, por lo menos, 8.534 civiles muertos y 14.370 heridos.

Son los datos del último reporte publicado hace menos de una semana por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Son datos a los que habría que sumar las bajas militares de uno y otro bando, cuyo cálculo es superior pero que varía según las fuentes.

Hoy se cumplen 14 meses del inicio de la invasión rusa. Desde entonces, el conflicto está enquistado, la resistencia ucraniana aguanta, el país se ha acercado más a Europa y a la OTAN, y avanzan las denuncias de crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas rusas.

La oficina del fiscal general de Ucrania ha registrado, al menos, 65.000 casos de crímenes de guerra presuntamente cometidos por soldados rusos.

La Corte Penal Internacional de La Haya emitió el mes de marzo una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin en la que lo acusa de ser responsable de crímenes de guerra en Ucrania, incluida la deportación ilegal de niños. Rusia no es un estado miembro del Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la CPI, y no reconoce su jurisdicción, por lo tanto, la CPI no tiene poderes para detener a los sospechosos y sólo puede ejercer jurisdicción dentro de los países que firmaron el acuerdo que estableció la corte.

A pesar de que Ucrania tampoco es miembro, aunque acepta su jurisdicción. Rusia no es signataria del acuerdo, es poco probable que sea extraditado y juzgado.

El trabajo de apoyo a estas investigaciones para recopilar las pruebas y datos la están realizando en colaboración con la justicia ucraniana.

Vsevolod Kniaziev, presidente de la Corte Suprema de Ucrania desde 2021, ofreció una entrevista en Cuestión de Poder de NTN24.

El funcionario llegó hace dos días llegó a Washington, a donde ha acudido a varias reuniones en el Departamento de Estado, el Congreso y el Supremo estadounidense para hablar de la guerra en su país.