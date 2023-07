“Venezuela sigue bajo una tiranía que no admite la oposición y que no va a entregar el poder por las buenas”: analista internacional

El viernes, la Contraloría General de la República, que responde al régimen de Nicolás Maduro, inhabilitó por 15 años a la líder opositora María Corina Machado “para ejercer cualquier cargo público”, según informó esa entidad mediante una respuesta a José Brito.

VEA TAMBIÉN Así se pronunció Estados Unidos sobre inhabilitación de 15 años impuesta contra María Corina Machado en Venezuela o

El organismo mencionó supuestos hechos, omisiones e irregularidades administrativas en las que “ha incurrido la ciudadana María Corina Machado”.

Emmanuel Rincón, analista político internacional, editor en El American, además columnista en la Fundación para la Educación Económica, analizó en el programa La Tarde de NTN24 en qué momento llega para Venezuela la inhabilitación de María Corina Machado.

“Era algo absolutamente predecible para cualquier persona que tenga un poco de sentido común y esté medianamente informado, acá hace más de 20 años ha habido una dictadura”, señaló el analista sobre cómo recibieron en el país la noticia de la inhabilitación.

VEA TAMBIÉN OEA "impugna" decisión sobre María Corina Machado y exige condiciones para elecciones justas en Venezuela o

Frente a la reacción de la opositora Rincón manifestó, “no es que le cae como sorpresa, no es que ella pensaba que ella iba a unas elecciones contra Maduro y que a ella pacíficamente le iban a entregar el poder”.

“Esta inhabilitación lo que hace es precisamente sacar a relucir lo que todos sabíamos, y lo que algunos mandatarios de la región estaban intentando ocultar, evidentemente Venezuela sigue bajo una tiranía que no admite la oposición y que no va a entregar el poder por las buenas”, instó el analista.

Frente a como se ve desde afuera la inhabilitación de María Corina Machado, hay quienes consideran que esta podría ser una carta de negociación con Estados Unidos, sin embargo, el analista político considera lo contrario.

VEA TAMBIÉN Petro y otros líderes políticos reaccionan a la inhabilitación de 15 años contra María Corina Machado o

“No creo que ese sea el objetivo de la tiranía, todas las encuestas dan favorita a María Corina, es la única persona que actualmente está movilizando al país y que le ha brindado de nuevo esperanzas a Venezuela después del fracaso que ocurrió hace aproximadamente 4 años donde el gobierno interino realmente no pudo, no supo o no quiso hacer lo que requería la situación”.