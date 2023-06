Video: Momento exacto en el que un rayo impacta a un hombre en la cabeza y muere al instante

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Krasnodar, Rusia. Un hombre caminaba por el estacionamiento de un mercado de vegetales cuando un rayo lo impactó en la cabeza y murió de manera fulminante.

El hecho quedó captado en las cámaras de seguridad del lugar y se observa como el hombre, de 49 años, trata de cruzar corriendo debido a una fuerte lluvia que estaba cayendo, cuando el rayo lo impacta y este cae al suelo, muriendo al instante.

Los comentarios sobre este suceso no se han hecho esperar: “Increíble suceso y pensar en lo vulnerable que podemos ser”, “que manera de morir más random”, “a eso le llamo mala suerte”, “definitivamente le tocaba”, “ya no volveré a decir ‘que me parta un rayo si no es cierto’”, entre otros.

El Ministerio del Interior de Rusia se pronunció tras la tragedia: “El fallecido era residente de 49 años de la ciudad de Simferopol de la República de Crimea. Durante la lluvia, estaba en el territorio de una base vegetal en la granja de Lenin, donde cayó un rayo en el área de su cabeza. La víctima murió en el acto a causa de sus heridas”.

Las autoridades rusas han hecho un llamado a la ciudadanía, especialmente a los habitantes de Krasnodar, a protegerse de las inclementes lluvias: “Se esperan lluvias intermitentes, tormentas eléctricas, en algunas zonas lluvias intensas, granizo. El viento del cuarto occidental es de 510 metros por segundo, en algunos lugares las ráfagas son de 12 a 14 metros por segundo, con tormenta eléctrica de 15 a 20 metros por segundo”, aseguró Svetlana Popova, jefa de jefa del centro hidrometeorológico de Krasnodar.

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) la probabilidad de que a una persona le caiga un rayo es de uno en un millón; sin embargo, recomiendan que cuando haya tormenta eléctrica evitar contacto con el agua y no recostarse contra superficies de concreto, y no usar aparatos electrónicos, ni teléfonos con cable.

