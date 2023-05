Los experimentos que hará la NASA durante el último eclipse solar del año 2023

Un eclipse solar es uno de los eventos astronómicos más esperados y de mayor impacto entre las personas. Ver la luz del Sol cubierta por la Luna, mientras el cielo se oscurece por algunos minutos, provocando incluso la disminución de la temperatura, es un fenómeno que ha cautivado a la humanidad por siglos.

Un artículo publicado por la NASA en su página web, titulado 'Cómo se producen los eclipses: geometría y perspectivas históricas', asegura que los escritos más antiguos que hablan sobre los eclipses tienen alrededor de 4.000 años de antigüedad.

"Los registros antiguos chinos (en particular, el Shu Ching) del eclipse solar que ocurrió probablemente el 22 de octubre del año 2134 antes de la era común, incluyen un pasaje que en inglés significa "el Sol y la Luna no se encontraron armoniosamente". El emperador imperial chino Chung K'ang (años 2159 – 2146 antes de la era común) tuvo conocimiento del eclipse cuando escuchó mucho ruido en las calles mientas sus súbditos intentaban alejar el dragón que se estaba comiendo el sol. Tuvieron éxito, pero, según se informa, dos astrónomos de la corte del emperador, Hsi y Ho, fueron decapitados por no haber predicho el suceso", narra el texto sobre este primer registro de un eclipse.

Pero no es el único relato. La humanidad ha registrado muchos eclipses solares siglo tras siglo, desde la antigua Grecia, pasando por diferentes momentos de la historia, hasta hoy, cuando la ciencia ha alcanzado grandes desarrollos y busca explicar a fondo eventos naturales tan especiales como un eclipse.

Precisamente, el sábado 14 de octubre ocurrirá el último eclipse solar del año 2023, el cual podrá ser visto en varias regiones del continente americano, y desde ya la NASA se prepara para seguir atentamente el recorrido de la sombra de la Luna sobre la Tierra.

En esta oportunidades, el eclipse será de tipo anular, es decir que la Luna estará alineada entre el Sol y la Tierra, pero estará en su punto más lejano desde el planeta.

De acuerdo con la NASA, debido a que la Luna está más lejos de la Tierra, parece más pequeña. Por esta razón, el satélite natural no bloquea la visión completa del Sol.

"La Luna delante del Sol se verá como un disco oscuro encima de un disco brillante más grande. Esto crea lo que parece un anillo alrededor de la Luna", explica la Agencia Espacial Estadounidense.

Pero no todos los eclipses son iguales. En los totales, por ejemplo, la Luna cubre por completo la luz del Sol y se puede ver, si el clima lo permite, la corona del Sol, que es su atmósfera exterior.

Y es que, según explica la NASA, la energía del Sol interactúa con todos los sistemas de la Tierra.

"El Sol produce un flujo constante de partículas llamado viento solar, que fluye desde el Sol en todas direcciones, interactuando con nuestro planeta y otros, y creando la heliosfera, que abarca y protege nuestro sistema solar", dice la agencia espacial.

Por esta razón, los eclipses solares son una oportunidad excepcional para que los científicos observen la corona del Sol, donde se origina el viento solar.

"Estas observaciones ayudan a los científicos a predecir eventos meteorológicos espaciales que pueden afectar la exploración espacial humana y robótica, y afectar la tecnología en la Tierra de la que los humanos dependen todos los días", agrega la NASA.

Además de estas observaciones, durante eclipses solares como el del próximo 14 de octubre, la NASA realiza el monitoreo de las condiciones atmosféricas del planeta, los cambios en la temperatura del aire y las nubes, y el registro de sonidos de animales.

Incluso, la Agencia Espacial de los Estados Unidos ha dispuesto de la herramienta GLOBE Observer Eclipse, con el fin de que estudiantes de todo el mundo puedan ayudar a recolectar datos sobre observaciones de nubes y temperatura durante los próximos eclipses solares.

"My NASA Data es parte de la Misión Tierra de Aprendizaje y Observaciones Globales en Beneficio del Medio Ambiente (GLOBE), un programa internacional de ciencia y educación que brinda a los estudiantes y al público en todo el mundo la oportunidad de participar en la recopilación de datos y el proceso científico, y de contribuir significativamente a nuestra comprensión del sistema de la Tierra y el medio ambiente global", informa la NASA.

De esta manera, el próximo eclipse solar no solo será un gran espectáculo que nos regale la naturaleza, también será un gran laboratorio para entender cómo funciona nuestro planeta y su interacción con el Sol.