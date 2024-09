Cristiano Ronaldo dice que triunfo en la Eurocopa 2016 fue equivalente a ganar un Mundial y crea debate entre fanáticos

Cristiano Ronaldo llegó el jueves a los 900 goles como futbolista profesional y tras el registro dejó una declaración que se ha convertido en un auténtico debate entre los fanático del balompié.

El luso consiguió el histórico tanto frente a Croacia por la UEFA Nations League. La diana llegó tras un remate con el pie derecho desde la mitad del área que llegó con una asistencia de Nuno Mendes.

Tras la victoria, el delantero luso fue consultado por un periodista sobre el trofeo que todavía le falta: la Copa del Mundo.

"Ganar una Eurocopa para Portugal equivale a ganar un Mundial. Ya he ganado dos trofeos para Portugal (Eurocopa y Nations League), algo que realmente quería. No me motiva eso. Lo que me motiva es disfrutar del fútbol", expresó el goleador.

La declaración no pasó desapercibida entre los fanáticos de Ronaldo entre quienes hubo algunas voces que lo apoyaron pero múltiples detractores.

“Más que comandante se está volviendo comediante”, indicó algún fanático en sus redes. Mientras que otro más mencionó que El Bicho tenía razón porque Portugal es “una selección menor”.

‘El Bicho’ suma 900 goles en 1.238 partidos oficiales con las camisetas de Sporting de Lisboa (5), Manchester United (145), Real Madrid (450), Juventus (101) y Al-Nassr (67).

Tras esta anotación, así quedó la tabla general de goleadores históricos del fútbol mundial:

Cristiano Ronaldo – 900 goles en partidos.

Lionel Messi – 835 goles en 1063 partidos.

Josef Bican – 805 goles en 530 partidos.

Pelé – 770 goles en 812 partidos.

Romário – 761 goles en 963 partidos.

En cuanto a Pelé, según algunos historiadores del fútbol, ‘O Rei’ habría sumado más de 900 partidos, en los cuales habría marcado más de 1.000 goles.

De hecho, aseguran que su gol 1000 llegó en su partido 909, en un triunfo 2-1 de Santos 2-1 ante Vasco da Gama.

Como si se tratara de una “indirecta” hacia los más de “1.000 goles de Pelé”, Crisitano Ronaldo dijo recientemente: Pronto anotaré mi gol 900, pero quiero llegar a los mil. La diferencia es que todos mis goles están grabados”.